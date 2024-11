Högoktanigt med afrobeatens arvtagare

Seun Kuti & Egypt 80

Global Sounds Festival, Slaktkyrkan, Stockholm 26 november 2024

Seun Kuti har liksom brodern Femi ärvt musiken av deras legendariske far Fela Kuti. Båda har moderniserat och utvecklat Fela Kutis afrobeat men är ändå ganska trogna dess rötter. Bandet Egypt 80 är också det ett arv av Fela, men numera med nya medlemmar.

Seun Kuti har även försökt skaka liv i sin fars politiska rörelse, Movernent of the people, så det finns många strängar på hans lyra.

Hans åttamannaband intar Slaktkyrkans scen med ett högt funky tempo som sedan bara höjs innan han själv gör entré med sin högoktaniga energi där hans vilda dans adderar till upplevelsen.

Sången är intensiv och med inlevelse i de ofta politiska texterna som kan handla om orättvisor och korruption i Nigeria och världen. Liksom brodern Femi framstår han närmast som en agitator.

I kompbandet Egypt 80 lägger trummisen och basisten en stadig, svängig grund, ibland med 6/8-beat. Gitarristen lägger finurliga kompslingor som broderier i den funkiga väven. Tremannablåset, två saxar och en trumpet, jobbar hårt med slingor och markeringar, ibland med Seun Kutis sax på topp. Och de två körtjejerna lägger till sång och en aldrig sinande energisk afrodans.

Den enda vila som bjuds på är i några mellansnack där Seun Kuti svävar ut i nästan oförståeliga resonemang.

De flesta av låtarna, som Dey och Stand well well, är från senaste albumet Heavier yet (Lays the crownless head), men vi får också, som grädde på moset, höra en helt ny låt som spelas för första gången i Europa.

En högoktanig kväll där afrobeatångorna stiger högt.

Text: Magnus Kjellberg

Bild: Hélène Lundgren