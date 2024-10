Drömduo i drömskt samarbete

Isabella Lundgren och Johan Lindström måste sägas vara två av musik-Sveriges allra starkaste röster. Den ena som vokalist och musikalisk uttolkare, den andre som instrumentalist, producent och soundskapare.

Nu har de slagit sina påsar samman för att arbeta fram musiken som kommer att utgöra Isabella Lundgrens kommande album What cannot the told, planerat att släppas i februari 2025, med efterföljande turné.

Redan i dag släpps dock singelspåret What cannot be saved som en första försmak, och kanske lockbete inför den premiärkonsert för det gemensamma projektet som sker den 15 oktober på Folkoperan i Stockholm, som en del av Stockholm Jazz Festival.

På albumet medverkar förutom huvudpersonerna även Martin Hederos på piano, Dan Berglund på bas och Nils Törnqvist på trummor. Dessutom har själsfränden Nino Ramsby anlitats för den grafiska utformningen.

