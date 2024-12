Årets bästa danska jazz prisad

För en månad sedan delades de danska priserna för årets främsta insatser inom folkmusiken ut, och igår kväll var det dags för jazzens motsvarighet Danish Music Awards Jazz 2024.

Galan hölls för andra året i rad på spelstället Vega i Köpenhamn och anfördes av trummisen med mycket mera Kresten Osgood (i Sverige kanske mest bekant i bandet Nacka Forum) som uppges ha varit i snacksalig toppform.

Vilka prisades då? Jo: om vi börjar med årets musiker så blev det Rasmus Sørensen, som faktiskt släppt hela två album i eget namn under året men prisades med syfte på det första – Balancing act, som han gjorde tillsammans med Alexander Claffy och Kendrick Scott.

Till årets nykomling utsågs trummisen, kompositören och sångerskan Øyunn, vars album Aspects släpptes sent förra året – en spännande skiva värd att kolla upp!

Vidare utsågs Kathrine Windfeld till årets liveakt, Jakob Buchanan till årets kompositör för verket Song and Wind medan Amalie Dahl’s Dafnie fick det för genren kanske lite oväntade priset årets singel, för den instrumentala protestsången We don’t want your stupid war.

Årets eldsjälar blev ”De unge frivillige fra JazzHaus, Kolding” medan klubben Jazzy Days i Tversted blev årets scen.

Ett pris gavs också till årets ”alternative jazzudgivelse” (bra grej) vilket gick till Rasmus Holm Quartet & Crush String Collective för skivan anXietY suite.

Och så blev till slut självaste konferencieren dubbelt överraskad när Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt klev upp för att dela ut priset för årets jazzutgivning – till just Kresten Osgood Quintet och skivan Live at H15 Studio, utgiven av ILK Music i juni.

Patrik Lindgren