Sofia Jannok till Malmö och Urkult

Med fyra album i ryggen har Sofia Jannok den perfekta basen för att ge festivalpubliken en dynamisk upplevelse. ”Nu kan jag verkligen gå all in. Från början till slut.”

I dag spelar hon i Pildammsparken i Malmö, och på lördag äntrar hon stora scenen på Urkult i Näsåker.

För Sofia Jannok är stunden på scenen själva kärnan, den är anledningen till att hon gör musik.

– Det beror väl på att jag började spela live långt innan jag släppte min första skiva, säger hon.

I sommar ska hon besöka ett antal festivaler – bland annat Urkult där många Sápmi-artister har spelat, men också Peace & Love, och hon trivs med utmaningen att spela på festivaler. Automatiskt ingår en osäkerhet, en chansning. Det går inte att veta vilka som finns i publiken och vad de vill ha.

– Jag är en artist som lägger stor vikt vid mitt mellansnack och de som sett mig tidigare är nog väldigt vana vid det. Men på festivaler är publiken mer otålig och då gäller det att fånga det jag vill ha sagt och sjunga på ett så kärnfullt sätt som möjligt, för att spelningen är kortare.

Ännu viktigare är det att välja rätt material att framföra, menar hon.

– Det ska passa både den trogna publiken och de nya lyssnarna. Samtidigt som man aldrig får tappa bort sig själv.

Sofia Jannok beskriver sitt skapande som genrelöst eller genreöverskridande vilket gör henne till en outsider överallt. När hon började med musik som elva-tolv-åring undrade hon varför radion aldrig spelade musik på samiska, varför den inte heller fanns representerad på festivaler.

Känslan av att inte vara en del av etablissemanget har alltid funnits där, men nu ser hon det som en kul utmaning – att ploga fram som en aktivist och talesperson för Sápmi på olika typer av scener och i olika sammanhang. Med hjälp av kultur går det att förändra samhället, men också människors världsbilder och perspektiv.

– För mig är det kul att få förlänga min inomhusturné och få ut låtarna till en ännu större publik. Mycket power-jojk och tunga beats. Min senaste skiva, Orda – This is my land, passar nog perfekt på festivaler som Urkult och Peace & Love. Bättre än min musik någonsin har gjort tidigare.

text: Martin Röshammar

bild: Olov ”Sotarn” Tegby Frisk

[artikel ur Lira Festival 2017]