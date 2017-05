Dela den här recensionen:

Har Jon-Olov Woxlin öppnat slussarna till någon bortglömd kreativitetskälla? Han verkar fullkomligt spruta ur sig låtar. 2014 debuterade han med Bohemian disguise. Ett år senare kom en ep med ytterligare sju spår. Och nu levererar han andra fullängdsplattan Act aloof som om det vore den mest självklara saken i världen.

Liksom på debutplattan fortsätter Woxlin att blanda soundet från klassisk country med folkmusikens bitterljuva melodislingor. Men på Act aloof finns även stänk av blues vilket ger ytterligare en dimension till lyssnarupplevelsen.

Att vara extremt produktiv brukar ju innebära att det hamnar en del skit bland guldkornen. Jag måste dock säga att det är ont om utfyllnad på Act aloof. Här kastas det helt enkelt pärlor till oss lyssnarsvin. Jag älskar till exempel fiolintrot till Fiddling renegade och alla onliners i Cold Swedish winter. Vem blir inte förälskad i en låtrad som ”this talk of global warming just can kiss my rear end”?

