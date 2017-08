Oumou Sangaré får Womex stora artistpris

Sista helgen i oktober hålls traditionsenligt den ambulerande världsmusikmässan Womex i Katowice, Polen. Fyra dagar av showcases, branschmöten och mingel stundar – och Lira kommer att vara på plats för att ta och vara del av allt detta.

Igår offentliggjordes att det prestigefulla Womex Artist Award 2017 tilldelas den maliska superstjärnan Oumou Sangaré – alldeles nyligen Sverigeaktuell och med färska albumet Mogoya i handbagaget, med svenske Andreas Unge som en av huvudproducenterna.

Priset tilldelas henne inte bara för hennes musikaliska karriär utan även hennes idogna arbete av mer social karaktär, ”to honour her dedication to activism and advocacy for the underprivileged in Mali and beyond, her exciting and innovative developments in Wassoulou music and her longevity as an internationally-beloved star”.

Vi ser fram emot att se henne live på Womex och kommer förstås att återkomma med rapporter och nedslag från mässan!

TEXT: Patrik Lindgren

BILD: Benoït Peverelli