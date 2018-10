Äntligen! Nu lanserar vi den officiella Lira-spellistan på Spotify – där vi kontinuerligt kommer att presentera den bästa nya och aktuella musiken inom folkmusik, jazz, roots och världsmusik. Den heter kort och gott LIRA och kommer att fyllas på uppifrån med nya låtar varje fredag från och med nu.

Vi inleder med en lista som startar med Salif Keitas nya singel Tonton (titelspåret från kommande albumet) och tar oss vidare via unga folkmusikcombon Lekarerätten via danske jazztrummisen Snorre Kirks suggestiva Exotica till Dhafer Youssef, Karin Hammar Fab 4, Bokanté, Symbio och turkiska Gaye Su Akyol till en sprillans livesession där John Prine och (de nyligen Lira-porträtterade) The Secret Sisters country-tolkar Stevie Wonders inte helt lättnärmade I just called to say I love you.

Mellan raderna kommer ni förstås också att kunna utläsa vad nästa nummer av Lira kommer att rymma,

Så se till att klicka ”FÖLJ” och häng med på vårt brokiga äventyr!