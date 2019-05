Han är son till Steve Earle, döpt efter Townes van Zandt och nej, för Justin Townes Earle finns det inga alternativ. Musik är det enda han kan och vill göra.

Text: Martin Röshammar Bild: Joshua Black Wilkins

Justin Townes Earle är på gott humör den här dagen. ”Hello, it’s Justin”, säger han med mörk röst på telefon från ett hotell på flygplatsen i Nashville. Det är molnigt och blåsigt men varmt, rapporterar han. När vi pratar är skivan The saint of lost causes på väg att släppas och med den vill Justin Townes Earle berätta om det Amerika och de amerikaner som aldrig får höras och synas, de människor som har hamnat efter, som har akterseglats.

– Att få det rätt var viktigt. De där människorna som hamnat efter, som är vid sidan av, de är folk jag växte upp med, de är min mammas folk, de är min kusins folk. Det finns med mig. När jag går till en bar väljer jag inte någon fin och lyxig utan den smutsigaste jag kan hitta. Öl för en dollar, skrattar Justin Townes Earle.

Han har countrymusiken i blodet. Det blir liksom så med singer-songwritern Steve Earle till pappa. När jag frågar Justin vad det betyder för honom att stå på scen säger han direkt att det är en drog.

– Det är så hög jag kan bli. Bara på scenen känner jag att jag har kontroll över det jag gör. Jag har spelat live sedan jag var fjorton år. Du vet, jag har sabbat det mesta i mitt liv, förutom att spela musik på scen. Det är som medicin för mig och faktiskt är det också ett sätt för mig att ge dem som lyssnar medicin.

Justin Townes Earle förklarar att han faktiskt blir lugn – att hjärtat börjar slå lite långsammare när han går upp på scen. Med pappa Steve Earle är det annorlunda, han får fortfarande fjärilar i magen inför att ställa sig inför publik. Varje kväll.

Sedan några år tillbaka är Justin Townes Earle ren. Han har slutat med droger och det har gjort att det är ännu viktigare för honom att spela live. Det är ju där och då han får kickarna han är ute efter.

– Om jag inte gjorde det här, vad skulle jag då göra? Jag kan ju ingenting annat. Jo, kriminalitet skulle jag kunna ägna mig åt. Jag har inte gjort något annat här i livet förutom att sälja knark och spela musik. Men musik kan jag. Jag kan spela med band och jag kan spela själv, på så sätt funkar det alltid. Spelningar kommer jag att få, även om det blir på små, små ställen.

Fakta: Justin Townes Earle gör två spelningar i Sverige i sommar. På festivalen Sthlm Americana i Stockholm den 15 juni och på Solhällan i skånska Löderup den 16 juni.

(ur Lira Festival 2019)