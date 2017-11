Flyktingorkester fyller Stockholms central med musik

De senaste årens ström av flyktingar till Sverige väckte många vitt skilda reaktioner. Från vissa håll motvilja och rop om stängda gränser, men också en lång rad handfasta solidaritetsaktioner och även en insikt i det genuina värdet hos alla de individer som hamnat här.

Ett resultat av det senare är The Great Refugee Orchestra, som i morgon eftermiddag har storstilad premiärdag med fyra spelningar på – passande nog – Stockholms centralstation och sedan fortsättning på kvällen med ny konsert på Stallet.

Konstnärlig ledare för projektet är producenten Andreas Unge, som tidigare genomfört turnén Best of Sweden i samma anda.

– Med detta projekt vill vi visa vilka fantastiska musiktalanger som strömmat in till oss i Sverige under de sista åren. Vi vill ge dessa artister möjlighet att utvecklas och att tillsammans med oss möta publiken, säger Andreas Unge.