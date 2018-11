Dokumentärfilm om damerna i jazzbandet

Minns ni vårt temanummer från 2013? Det handlade om kvinnans roll i musiklivet, ojämlikheten, utmaningarna, historiska och nutida. Vi skrev bland annat om filmen But can she play? som då höll på att spelas in.

Just nu visas på Svt Play en annan dokumentär på samma tema, från 2011, kallad The girls in the band, eller på svenska Swing med kvinnliga förtecken. Fokus är på jazzens tidiga historia, swingen, storbanden, USA på 1930-40-50-talen. Om kvinnliga musiker som ständigt motarbetas och möts av nedvärderande kommentarer, fördomar och direkt motstånd.

Stjärninstrumentalister som Melba Liston, Billie Rogers och Clora Bryant vars karriärer aldrig fick den chans deras samtida manliga kollegor fick.

Men också öppningarna, Woody Herman som bjöd in kvinnliga instrumentalister till sitt storband. Och andra världskriget, som pikant nog gav många kvinnliga musiker speltillfällen när männen var inkallade. Lika pikant innebar freden 1945 ett krasst back to business as usual i den frågan. Dvs kvinnorna tillbaka till spisen. Det skulle dröja ända till 1970-talet innan saker började hända på lite bredare front, vilket filmen kommer in på senare.

Filmen kan ses på Svt Play i fyra veckor framåt.

https://www.svtplay.se/video/19859470/swing-med-kvinnliga-fortecken?info=visa